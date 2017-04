Põllud on paljad ning talvised külmad on metalli maa seest ülespoole lükanud. Just praegu on hobiarheoloogidel aasta kõige magusam aeg, tõdes laupäeval Eesti Rahva Muuseumis peetud hobiarheoloogide seminari korraldaja ja näituse Ajakihid kuraator Raoul Annion.