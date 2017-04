Jääaja keskuse uuenemise plaan peab esialgu ootama

Keskus küsis EASilt miljon eurot. Sama palju lubas positiivse otsuse korral keskust toetada Tartu vald. Kahe miljoni euroga plaanis Jääaja keskus teha majas suure värskenduskuuri, millest olulise osa moodustas kohviku uuendamine.

Jääaja keskuse turundusjuht Sigrid Sepp ütles, et nad pole praegu mujalt toetust veel taotlenud. Sepp lisas, et kohviku uuendamine on neil aga endiselt plaanis, kuna see on ajale jalgu jäänud. «Selles mahus, mis esialgu plaanisime, me uuenduskuuri aga kindlasti enam ei tee. Seda rahastust me täna küll ei leia,» tõdes Sepp.

Edaspidised plaanid selguvad Sepa sõnul järgmise nädala nõukogu koosolekul, kus arutatakse läbi, mis variandid uuenemiseks veel on.

Kuigi seekord EASilt toetust ei tulnud, on lähiajal Jääaja keskuses tulemas ümberkorraldusi ja uuendusi. Sepp rääkis, et maikuus on plaan avada kolmandal korrusel lastele kolm maast laeni värvimisseina, mis on värviraamatu põhimõttel. Kui kõik seinad ära värvitakse, saab värvi ära kustuta ja otsast peale alustada. Lisaks avatakse juunis interaktiivne mäng.