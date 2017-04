Tantsukool tähistab tähtsat juubelit muusikaliga

Etenduse peategelaste otsingud algasid eelmise aasta suvel. Tantsijad pidid läbima mitmeid voore alates tantsutehnika demonstreerimisest kuni näitlemisoskuse tõestamiseni.

Tantsuetenduse süžees on põimunud Eesti haridusmaastik ja noored. Selle lavastajaks on tantsukooli kasvandik Maris Ootsing. Lisaks kooli oma tantsuõpetajatele on külaliskoreograafidena kaasa aidanud Villiko Kruuse ja Alice Aleksandridi.

Shaté tantsukooli juhataja Krõõt Kiviste rääkis, et viimane suurem tantsulavastus tehti viis aastat tagasi ehk viieteistkümnendaks juubeliks. Kuna see oli tema sõnul nii edukas, otsustati uuesti proovida.

Lisaks muusikalile esitavad kõik tantsukooli õpilased kontserdil oma selle aasta võistluskavad ehk üles astuvad kõik suured ja väikesed Shaté tantsijad.

Krõõt Kiviste arvas, et tantsukool on nii kaua püsinud, sest koolis usutakse oma õpilastesse. Samuti on antud uutele tegijatele võimalusi ja hoitud tasakaalu, et kogu aeg ajas muutuda.

Kiviste peab oluliseks ka traditsioone. Näiteks on trenni lõpukummardus olnud kakskümmend aastat sama ja see on püha. «Kõik ei muutu kogu aeg. Uued asjad tulevad ja lähevad, aga on asju, mis on jälle nagu sellised kodused ja tekitavad perekonna tunde. Ma usun, et sealt see kõik tuleb,» lausus ta.