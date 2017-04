Teaduskeskuses näeb elusid päästvaid leiutisi

Nii näiteks töötas Suurbritannias üks pereema välja lapsevankri külge kinnitatava seadme, mis mõõdab õhusaastet. Tänu sellele seadmele on nüüdseks Londoni välisõhu olukord kaardistatud ning pered saavad lastega jalutama minnes valida marsruudi, kus oleks õhusaastega võimalikult vähe kokkupuudet.

Ükssarviku sarve meenutav peavõru aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lastele. / Foto: Teaduskeskus AHHAA

Hollandis kannavad aga aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lapsed uhkusega eriskummalist peavõru, mille küljes ilutseb ükssarviku sarv. Kui lapse jaoks võib see olla kõigest muinasjutuline aksessuaar, siis tegelikkuses mõõdavad sarve sees olevad andurid, millele laps parasjagu keskendub. Saadud andmeid on võimalik kasutada teadusuuringutes.

Saksamaal tegutseb aga sääsekaardi koostaja Doreen Walther, kellele saadavad amatööridest sääsepüüdjad igal aastal postiga tuhandeid sääski. Neid uurides aitab Walther prognoosida võimalikke haiguspuhanguid.

Näitus on postriformaadis ning koosneb seitsmest eduloost ja kolmest kunstiprojektist, mis on pärit erinevatest Euroopa riikidest. Lisaks plakatitele ja nende juures olevale infole on külastajatele näha ka kõik seadmed.

Laupäevasel näituse avamisel osaleb ka Eesti kosmeetikatootja LUMI, mis on samuti kasvanud välja ühe pereema murest oma lapse nahaprobleemide pärast.

2016. aastal valminud näitus reisib kokku 29 riigis üle Euroopa. Eestisse saabub see läbi projekti «Sparks,» mille eesmärk on edendada ja tutvustada meditsiinialast harrastusteadust. Näitus jääb Ahhaasse kuni juuni keskpaigani.