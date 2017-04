Vanad TÜ apteegi ruumid jäid müümata

TÜ kinnisvaraosakonna juhataja Heiki Pageli sõnul laekus enampakkumise tähtajaks ehk 3. aprilliks vaid üks pakkumine ning see ei vastanud nõuetele.

«Rektor tegi nüüd kinnisvaraosakonnale korralduse mõelda läbi müügistrateegia ja esitada see kuu lõpuks. Küsimus on selles kuidas edasi müü. Kas teha uus enampakkumine või pöörduda otse kinnisvarafirmade poole, et tulemus oleks parem,» selgitas Pagel.

Tartu ülikool pani Poe tänav 8 ruumid enampakkumisele märtsi keskel. Samades ruumides tegutses juba 1980. aastast Tartu ülikooli kesklinna apteek, mis lõpetas tegevuse möödunud aasta septembri lõpus.