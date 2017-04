Rahvusvaheline konkurss viis noored muusikud orkestri ette

Rahvusvahelise konkursi «Noor muusik» teise vooru jõudnud osalejaist oli 15-aastane valgevenelanna Katsiarina Yastrubkova esimene, kes tegi täna Tubina saalis koos kammerorkestriga proovi. Teisena istus orkestri ette 12-aastane tallinlane Ekke Rainer Arndt, et esitada tšellosolistina Bachi C-minoorne lugu.

Mõlemat noort tšellisti kuulasid saalis nende vanemad. Yastrubkoval oli kaasas ema, Arndtil isa. Valgevenelanna soovitas oma tütrel žürii ees mängides muusikale rohkem kaasa elada, kuid üldiselt olid mõlemad oma lapse esinemisega rahul.

Proovid ja kontserdid

Proovid orkestriga jätkuvad Elleri kooli Tubina saalis täna õhtuni. Sama kooli väiksemas, Elleri saalis käis lõunani noorte viiuldajate esimene konkursivoor.

Muusikaõppurite andekust saavad kõik huvilised minna kuulama täna pärastlõunal Tartu ülikooli ajaloo muuseumi valgesse saali, kus kontserdi annavad keelpillimängijad, või Tartu linnamuuseumisse Ülejõel, kus esinevad pianistid. Mõlemad kontserdid algavad kell 16.

Rahvusvaheline pianistide, viiuldajate ja tšellistide konkurss «Noor muusik 2017» tõi Tartusse kahes vanuserühmas 87 noort muusikut mitmelt poolt Euroopast. Elleri kooli direktori Kadri Leivategija andmeil on esindatud Inglismaa, Iirimaa, Soome, Venemaa, Läti, Valgevene, Saksamaa, Norra, Leedu ja Ukraina. Eestist osaleb 19 noort muusikut, neist ellerlasi on kolm. Žüriid on mitmerahvuselised.

Samalaadne konkurss on toimunud alates 1997. aastast kaheaastaste vahedega Tallinnas, tänavune on esimest korda Tartus. Seekordne, 11. konkurss on direktori sõnul eriline, sest teises voorus mängivad esimese vooru parimad noored muusikud kammerorkestriga.

«Konkursil on ka eesti muusika tutvustamisel oluline roll,» lisas Leivategija. «Kohustusliku teosena on vajalik mängida etteantud repertuaarist üks eesti helilooja teos. Noored pianistid valivad klaverikontserdi eesti heliloojate poolt läbi aegade selleks konkursiks tellitud teostest.»

Laupäeval läheb konkurss Tubina saalis edasi A-grupi ja B-grupi teise vooruga. Lõppkontsert kammerorkestriga algab sealsamas pühapäeval kell 13.