Tartus elab kümneid ja kümneid poolakaid. Paarkümmend neist käib koos igal kuul, et kohvilauas juttu ajada ja raamatuid vahetada. Selle kõrval on tartlastest poolakatel igal teisipäeval võimalus kohtuda ka selleks, et filmidest rääkida, lauamänge mängida või otsida muid tegevusi, mille juures on võimalik emakeelt kõnelda.