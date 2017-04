Toomas Kandimaa: 12-punktine edu pole kindlasti turvaline

«Eks ta on nii ja naa. Ma arvan, et sellele edule me küll mõtlema ei hakka enne kui alles võib-olla lõpuminutitel. Läheme ikka võidu peale mängima,» lausus Kandimaa enne olulist kohtumist. «Kindlasti ei või seda turvaliseks eduks nimetada. Tänapäeva korvpallis ei ole see midagi.»

Tartu Ülikooli võiduvõimalused peaks olema siiski üsna head, sest viimased mängud Kalev/Cramoga on olnud tasavägised. Näiteks põhiturniiri viimase omavahelise kohtumise võitis VTB ühisliigas osalev pealinna meeskond ainult kahe punktiga 71:69 ning tänane mäng peetakse Tartu kodusaalis.

Toomas Kandimaa sõnul on Kalev/Cramo mäng pärast Rain Veidemani lahkumist ka mõnevõrra muutunud.

«Võib-olla pole neil enam nii palju teravuse tegijaid. Aga samas ... Nagu mängud on näidanud, võib nende uus mees Branko Mirkovic tagant päris valusalt väänata,» rääkis Kandimaa. «Võib öelda, et nad on hakanud mängima võistkondlikumalt. Ka nende skoor on viimastes mängudes jagunenud üsna võrdselt.»

Tänases kohtumises peaks Tartu Ülikoolil olema pea kõik mehed rivis. Ainult jalavigastusega viimases mängus kõrvale jäänud Kristen Meistri osalemine oli veel lahtine.

Kuigi Tartu Ülikooli eesmärk oli jõuda Balti liigas finaali ja mängida seal esikoha eest, on ka pronksimäng Kandimaa sõnul tähtis. «Kindlasti, medal on ju laual ja kes seda ikka niisama ripakile jätab. Loomulikult minnakse võitlema medali pärast,» sõnas Kandimaa. Kohtumine algab TÜ spordihoones kell 19.