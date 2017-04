Tartu malev korraldab Lõunakeskuses laigulise laupäeva

Maleva pealik kolonelleitnant Kalle Köhler ütles, et perepäeva eesmärk on tutvustada Lõuna-Eesti inimestele lähemalt kaitseliidu tegemisi. «Kuigi viimastel aastatel on Kaitseliiduga liitumine hüppeliselt kasvanud ja väga raske on leida kedagi, kes ei tunneks mõnda kaitseliitlast, ümbritseb Eesti üht suurimat vabatahtliku organisatsioone omajagu müüte, mida soovimegi kummutada,» ütles Köhler.

Lõunakeskuses demonstreeribki Tartu malev oma relvastust ja tehnikat, maleva meedikud jagavad huvilistele elustamisõpet ning kaasa saab lüüa ka viktoriinis, mille auhinnaks on sõit lahingsoomukiga.

Unustatud pole ka lapsi ning naiskodukaitse Tartu jaoskond avab lastenurga, kus saab ennast proovile panna takistusraja läbimises. Kes tunneb huvi kaitseliitlaste ridadega ühinemise vastu, saab oma küsimustele igakülgseid vastuseid.

«Laiguline laupäev» kestab kella 10st kuni 16ni.