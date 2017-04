Pühapäeval joostakse veteranide auks Sinilillejooksu

Selleks, et veteranidele au anda, joostakse sellel aastal juba neljandat aastat järjest üle Eesti Sinilillejooksu. Aprillikuus toimuvad jooksud Tallinnas, Tartus, Brüsselis ning esmakordselt ka Tapal. Jooksudega tehakse algust sellel pühapäeval, 9. aprillil Tartus. Korraldajad ootavad rajale kõiki huvilisi.

Sinilillejooksu pikkus on 3,2 kilomeetrit ja see kulgeb valdavalt Emajõe kaldapromenaadil. Lisaks on võimalik igal soovijal end proovile panna, sooritades enne jooksu tegevväelastele kohustuslik 2017. aasta üldfüüsiline test. Osavõtutasu on annetusena kaks eurot, mille eest saab osaleja stardinumbri, ajavõtukiibi ja veteranide toetussümboli rinnamärgi «Sinilill».

Jooksule antakse raeplatsil pühapäeval start kell 12. Registreerimine ja täpsem informatsiooni Sinilillejooksu kohta veebilehelt annameau.ee/sinilillejooks.