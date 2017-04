Linnajooksud algavad parkmetsast

Treenitus MTÜ korraldataval üritusel on põhidistantsiks 7 km pikkune jooks. Kavas on ka ajavõtuga tervisekõnd, ajavõtuta jooks-kõnd (mõlemad 7 km) ning tasuta lastejooksud. Programmis on ka näiteks MV spordiklubi soojendusvõimlemine ja järelvenitus ning 100 + kg jooks – kõnd.

Parkmetsa jooksult ei puudu ka Eesti jooksuparemik. Starti tulevad 1500 m jooksu Eesti siserekordiomanik Andi Noot ja samal distantsil kõigi aegade arvestuses üheksandat kohta hoidev keskmaajooksja Allar Lamp. Samuti Rio olümpiamängudel osalenud Leila Luik.

Täpsemat infot ürituse kohta leiab www.treenitus.eu.