Inimese puu külge sidumine tõi meestele kriminaalkaristuse

Lõuna ringkonnaprokuratuuri süüdistuse järgi käskisid süüdistatavad Tartus kannatanul istuda sõiduautosse, luues sellega temale liikumistakistuse ja eksiarvamuse, et temaga soovitakse vestelda. Seejärel sõideti Põlvamaale metsa, kus ta seoti puu külge. Mõne aja pärast kannatanu seoti lahti ning toimetati Põlvasse ja lubati tal lahkuda, kirjeldas juhtunud ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja. Nii Elmo kui Erki panid süüdistuse kohaselt toime ka teiste isikute kehalise väärkohtlemise.

Kohtueelset menetlust juhtinud abiprokurör Ene Uljanova sõnul olid mehed tuttavad ning nende vahel toimunu on kahetsusväärne. «Üldiselt leiavad sarnased juhtumid aset omavaheliste suhete pinnalt ning ka sel korral oli tegu nii-öelda omavahelise arveteklaarimisega,» ütles Uljanova.

Kagu jaoskonna politseileitnant Andres Kirsing selgitab senisele praktikale tuginedes, et omavaheliste tülide lahendamisel on kelleltki ebaseaduslikult vabaduse võtmine üpris ekstreemne näide. Taoliste kuritegude motiiviks ongi enamasti tuttavate omavahelised arusaamatused, arveteklaarimised või varalise kasu saamine. Nii oli ka mullu oktoobris, mil tuttavate omavaheline rahajagamine ja teineteise süüdistamine lõppes ühe tüli osapoole jõuga autosse toppimise ning füüsilise vägivallaga, rääkis ta pressiesindaja vahendusel.

«Õnneks reageeris vabaks lastud kannatanu kiiresti ning edastas info juhtunust operatiivselt korrakaitsjatele, mistõttu õnnestus politseil tuttavalt vabaduse võtnud isikud kiirelt kinni pidada ning kannatanu edasine turvalisus tagada,» selgitas politseileitnant Kirsing.

Kohus mõistis mõlemale mehele karistuseks kolme kuu pikkuse tingimisi vangistuse. Katseaja pikkus on Elmol kuus kuud ja Erkil üks aasta. Elmo on varem kriminaalkorras karistamata, Erkil on varasemast üks kriminaalkaristus.

Kohtulik arutamine toimus kokkuleppemenetluses ning otsus on vaidlustatav Tartu ringkonnakohtus 15 päeva jooksul.