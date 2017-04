Lihatööstus Vastse-Kuustes võtab jälle hoogu üles

Et tööstus uuesti käivitus, on väga hea uudis nii kohalikele elanikele, kes saavad ettevõttes tööd, kui ka ühistu loonud seakasvatajaile, kes saavad seal nüüd oma lihast tooteid valmistada ja pakkuda neid ühiselt suurtesse kaubanduskettidesse. Eraldi on väikestel tööstustel äärmiselt raske pääseda suurtesse poekettidesse, kuid koos tegutsedes on juba sõlmitud lepingud mitme suure kauplusega ja nii jõuab kodumaine toodang peagi kodumaise tarbija lauale.

Avamispäeva puhul saabuski ettevõtjaid tervitama kohalik rahvas, konkurendid, veterinaariaametnikud ... kuni minister Tarmo Tammeni välja. Viimane lubas, et Tallinna ja koduse Põlva vahet sõites saab temast samas avatud tehasepoe sage klient.

Tootmise täisvõimsus on tehasel kuni 15 tonni liha ööpäevas. Möödunud kuul toodeti 35 tonni lihatooteid, nii et kasvuruumi on, tõdes Eesti Lihatööstuse juhatuse liige Mart Luik. Kuna müügimahud on kasvamas, läheb ka tootmine järjest tegusamaks ja aasta lõpus on ettevõtte palgal eeldatavasti juba 50–60 töötajat. Suur osa neist on kohapeal elavad kogemustega spetsialistid Vastse-Kuuste lihatööstuse päevilt.