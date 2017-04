Vene ballil näeb tantsu, mille esitas Nikolai II-le tema armuke

Balli peakorraldaja Tamara Hristoforova ütleb, et õhtu jooksul näeb vaheldusrikast programmi, kus paljud esinejad on täiesti uued. Näiteks on esimest korda ballil tantsumuusikat mängimas ansambel Black & White.

Vene ball algab varakult ja sinna ei tasu hiljaks jääda, kuna algus on eriti pidulik. Nimelt näeb siis Sankt-Peterburgi ajaloolise tantsu teatri Väike Trianon esinemist. Selle järel saavad kõik soovijad osa võtta veerandtunnisest tantsuõpitoast, kus õpetaja jagab näpunäiteid masurka ja poloneesi õppimisel.

Venelanna

Tamara Hristoforova sõnul soovivad nad publikut üllatada aga ühe imetlusväärse tantsunumbriga «Venelanna». Selle tantsu ajalugu ulatub enam kui sajandi kaugusele: Venemaa priimabaleriin ja vene balletitraditsioonide üks looja Matilda Kšessinskaja esitas numbri 1892. aastal oma armsale Nikolai II, kes siis oli troonipärija, mitte veel tsaar.

Ajaloost on teada lugu, et Matilda Kšessinskaja neiueas tekitas Venemaal palju kõmu baleriini armulugu tulevase tsaari Nikolai Romanoviga. Troonipärijana pidi Nikolai Romanov abielluma aga kellegagi kuningasuguvõsast, niisiis oli see romaan määratud hukule.

Tantsunumber «Venelanna» on hiljuti taastatud just vana partituuri järgi ning Eestis näeb seda esimest korda. Esitaja täisnime Tamara Hristoforova päriselt veel ei reeda. Ütleb, et see on Ljusja – üks parimaid Sankt-Peterburgi baleriine.

Etteasteid südaööni

Kaheksa tantsupaari esitavad Puškini ajastu kostüümides Viini valssi.

Minskist tuleb võimekas tantsupaar Ladina-Ameerika tantsude programmiga ning nemad üllatavad publikut akrobaatiliste trikkidega.

Oma meisterlikkust näitab ka Eesti parim võistlustantsupaar enda vanuserühmas Andrei Davõdik ja Anastasija Bezuglova, nad esitavad nii standard- kui Ladina-Ameerika tantse.

Pihkvast on kohal paar särtsaka tangoprogrammiga.

Balli kava. / Repro

Kuuldused Tartus igal aastal peetavast vene ballist levivad Tallinnas, Riias, Valmieras, Césises, Sankt-Peterburgis ja Pihkvas. Just neist linnadest on selgi laupäeval kohal paljud külalised.

Tamara Hristoforova märkis veel, et Pihkva linna esindajad on teda palunud ka Pihkvas aidata korraldada samasugust balli, kuhu plaanitakse kutsuda Eesti esinejaid.

Mis järgmisesse aastasse puutub, siis kahekümnenda vene balli korraldamisel tuleb tartlastele Hristoforova sõnul appi üks Pihkva professionaalne režissöör.