Tartu muudab sportlaste tõttu erakoolide toetamise põhimõtteid

Tartu abilinnapea Tiia Teppan ütles, et paljud tugevad sportlased on sunnitud õppima Audentese eragümnaasiumis. Tartu linnal selliseid võimalusi pakkuda ei ole ja sestap on linnavalitsus meeleldi valmis toetama paarikümmet Tartu sportlast, kes seal käivad.

Seniste reeglite järgi nende õpinguid toetada ei saaks, sest toetus on kehtiva määruse järgi ette nähtud üksnes nendele erakoolidele, mis tegutsevad Tartus. Erand on võimalik vaid juhul, kui seda soovitab linna sotsiaal- ja tervishoiuosakond.

Nüüd on linnavalitsus volikogule ette valmistanud määruse eelnõu, mis jõustamisel hakkaks kehtima tagasiulatuvat aasta algusest.

Teppan lisas, et gümnaasiumite puhul on toetus võimalik üksnes juhul, kui need olid loodud enne uue määruse jõustumist, sest Tartus gümnaasiumikohtade puudust ei ole.