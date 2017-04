Vallavanema kukutamiseks mõeldud erakorraline istung kestis vaid loetud minutid

Erakorraline istung algas Reformierakonna fraktsiooni liikme Ain Viigi sõnavõtuga, kus ta ütles, et vallavanema Enn Kure umbusaldusavaldusele alla kirjutanud 10 volikogu saadikut soovivad avalduse tagasi võtta. Kõik volikogu 19 liiget kiitsid mõtte heaks ning sellega oli volikogu istung ka lõppenud.

«Vallavanem on vahepeal asjadest aru saanud ja ma ütleks, et umbusaldamine kutsub tööd tegema. Eks igaüks teeb omad järeldused sellest,» sõnas Ain Viik pärast istungit.

Jõgeva vallavanema ametis jätkav Enn Kurg sõnas, et tal oli neljapäevast, mil umbusaldusavaldus sisse anti, kuni tänaseni võimalus koalitsioonipartneritega IRLi fraktsioonist läbi rääkida ning selle käigus jõuti ka kokkuleppele.

«Tülisid juhtub ka paremates peredes ja selle umbusaldamise pärast meil koostöös tõrkeid ei tohiks tekkida. Me arutasime, et oleks mõistlik praeguse koalitsiooniga kuni sügiseste valimisteni edasi minna. Selline segadus ei too omavalitsusele ega ka piirkonnale kasu,» märkis vallavanem Enn Kurg.

Möödunud neljapäeval kirjutasid Jõgeva vallavolikogu koalitsioonis oleva IRLi fraktsiooni seitse ja opositsioonis oleva Reformierakonna fraktsiooni kolm liiget alla vallavanema Enn Kure umbusaldusavaldusele. Vallavanemale heideti ette, et ta pole piisavalt Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisfondide raha piirkonda toonud.