Fotod: sajad lapsed andsid suure liikumispeo kavadele viimast lihvi

Tartumaa laseaedade liikumispidu toimub tänavu kuuendat korda ning kannab nime «Meie õue tsirkus.» See tähendab seda, et esitamisele tulevad kavad on seotud ühel või teisel moel tsirkusega. Iga rühm esitab ühe individuaalkava – saalipõrandal saab näha näiteks tuleakrobaate, kloune, maotaltsutajaid, ahve ja jõumehi – peo lõpetuseks rokitakse aga ühiselt Fixi «Tsirkuse» saatel.

Kõik õpetajad, kellega peo teemadel põgusalt vesteldud sai, kinnitasid kui ühest suust, et lapsed on väga elevil, kavad kuigi keerulised ei ole ning pakuvad palju rõõmu. End pole lastud heidutada ka kitsamatest oludest: näiteks Ilmatsalu lasteaia suur saal on hetkel remondis, ning nii on nende põhiline ettevalmistus toimunud magamisruumis. Sellest hoolimata tegid Ilmatsalu poisid batuutidel tõeliselt vägevaid hüppeid.

Liikumispeo juht Tiina Kivisalu kinnitas peaproovi järel, et lapsed said kavadega suurepäraselt hakkama. «Ma siin praegu hõljun ringi,» õhkas Kivisalu. «Juhendajatega koos vaatasime ja suu jäi lahti! Kui veel kostüümid ka juurde panna…»

Liikumispidu algab Tartu ülikooli spordihoones neljapäeval kell 16.