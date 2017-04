Galerii: Emajõkke sulpsanud Jõmmu saab osa suvelavastuses

Samal ajal, mil lodjaseltsi liikmed ja sõbrad relssidele tavotti määrisid, et laev rööpaid pidi libedamalt jõkke liugleks, sõitis rannaliivale uhke limusiin - Oldsomobile Ninety-Eight. Autost välja astudes end Arnold Vargamäena tutvustanud hästiriietatud härrasmees, daam käevangus teatas, et on nüüd naasnud kodulinna. Ei kulunud kaua aega, mil jõekääru tagant saabus politseipaat ning korrakaitsjad andsid korralduse viivitamatult auto rannast ära viia. Oh seda äratundmisrõõmu, kui inspektor Kuul ja Arnold Vargamäe tundsid üksteist ära. Nad on vanad koolivennad.

Ühes jäi inspektor Kuul endale siiski kindlaks: auto peab rannast kaduma. Seltskond istus autosse ja lahkus. Või õigem oleks öelda, et peaaegu. Kas oli see korraldajate valearvestus või oligi kõik nii mõeldud, kes teab, aga limusiin jäi liiva sisse kinni. Heatahtlikud kokkutulnud lükkasid masina uuesti liikuma. Ja seejärel lükkasid nad ka värske tõrva järgi lõhnava Jõmmu jõkke. Tõsi, kas Jõmmu veeskamine ei läinud nii ladusalt, kui ehk alguses plaanitud ning juba vette jõudnud laeva tuli kangi abil natuke raami pealt edasi tõugata, kuid lõpp hea - kõik hea.

Teatribussi näitlejad mängivad sel suvel Emajõe ääres kogupere suvelavastust «Kadunud Jõmmu», mis valmis lavastaja Marko Mäesaare ja dramaturg Loone Otsa juhendamisel kirjanik Mika Keräneni uusima raamatu ainetel. Etendused on kavas 10. juunist kuni 28. juulini.