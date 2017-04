Elvas kestab koprajaht, saak esialgu kesine

«Meie jahiseltsi jahimehe hinnangul elab Arbi järve ääres suures pesas kaks kobrast,» teatas Elva linnapea Eva Kams. «Ühe kopra on jahimees sealt lõksuga kätte saanud. Seega võib öelda, et viiskümmend protsenti kobrastest on käes.»

Ta tõdes, et kobrast pole lõksuga lihtne püüda. «Lõksu ei saa ju vabalt igale poole üles seada, sest sellesse võivad siis sattuda ka koerad või kassid,» selgitas linnapea. «Teisalt on kobras tark ja ettevaatlik loom, keda pole üldse kerge tabada.»

Nüüd on jahimees lõksu üles seadnud Arbi järve suubuva oja äärde, kus agaralt tegutsevad koprad on samuti tekitanud Elva elanikes meelepaha. Kopraid võib jahtida 1. augustist 15. aprillini.

Männilinna koprad muutusid tülikalt tegusaks mullu sügisel, kui hakkasid Arbi järve kaldal looduskaitsealal langetama nii peenemaid kui jämedamaid kaski. Selle aasta alguseks olid need närilised seal väikseid puid maha võtnud päris massiliselt, üks osa kaldast on seetõttu pea täitsa lage. Lisaks on nad langetanud ka suuri kaski.

Mullu hilissügisel hakkasid nurisema ja linnavalitsusele kaebusi esitama ka Arbi oja lähedal elavad inimesed, sest oja peale tekkisid kopratammid, aga seal on krundid üsna lähedal, inimestele selline asi ei meeldi. Linnavalitsus korraldas tammide mahalõhkumise, kuid see ei andnud tulemust, varsti oli lõhutud tammi asemel uus.

Kuigi tiheasustusega alal ehk linnas ei tohi jahti pidada, on linnavalitsusel oma valdustesse tunginud metsikut loodust võimalik talitseda kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse järgi. Nii nõutaski Elva linnavalitsus eelmise aasta detsembris keskkonnaametist ja keskkonnainspektsioonist kooskõlastused kobraste arvukuse piiramiseks ja sõlmis selleks kokkuleppe Elva jahiseltsi jahimehega.

Arbi järve ääres elavaid kopraid tuleb vähendada lõksu või jahiseaduses lubatud muudel viisidel, kuid mitte tulirelvaga, mille kasutamine linnas on keelatud.