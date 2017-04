Tartlased saavad hääletada valdadega liitumise üle

Tartu abilinnapea Jarno Laur selgitas, et küsitlus on veebikeskkonnas Volis. Need inimesed, kel pole võimalik Volist kasutada, saavad arvamust avaldada Tartu raekoja infopunktis kolme päeva jooksul.

Hääletus käib samal viisil, nagu igal aastal käib kaasava eelarve hääletus.

Küsimus on üks: «Kas toetate Luunja valla ja Tähtvere valla Tartu linnaga liitumist?»

Vastata saab jah või ei.

Vastusevariant, kus toetatakse ühe vallaga liitumist, kuid teisega mitte, puudub, sest selline oli valitsuse tehtud ettepanek.

Laur möönis, et pärast hääletust peetavaks volikogu istungiks valmistatakse eelnõu, kus on kirjeldatud liitumise tingimused täpsemini. Teada on, et Tartu linn juriidilise isikuna jääb alles.

Laur ütles, et rahvaküsitluse tulemus ei ole linnavõimudele juriidiliselt siduv.

«Kui osaluse protsent on suur ja vastus väga ühene, on seda raske ignoreerida. Teine olukord on siis, kui osalusprotsent on väike ja tulemus tasavägine,» märkis ta.