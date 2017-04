Moskva Spartaki noored jalgpallurid tulevad Tartusse

«Tammeka eesmärk on olla Eesti tippklubi ning see tähendab ka kõrgetasemeliste mängude pakkumist meie järelkasvule koduses Tartus. Klubi arendab jõudsalt oma välissuhteid ning tänu sellele on meil võimalik Sepa jalgpallikeskusesse tuua võistkonnad nagu Spartak, West Ham ja Schalke,» rääkis turniiri peakorraldaja Kaarel Kiidron.

Lisaks on oma osalust kinnitanud teiste seas ka JK Tammeka, Nõmme Kalju, Tallinna JK Kalev, Riga FC/Šitika FA (Läti), FK Jelgava (Läti) ja VJS (Soome). Turniir on pealtvaatajatele tasuta.