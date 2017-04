Poolakad tutvustavad end Tartus läbi toidu ja laulu

Korraldajate teatel saab loengutes teada, mis teeb eriliseks poola lihavõttetraditsioonid, kuhu Poolas kindlasti reisima peaks ja millised ebausukombed on poola kultuuris enim levinud. Töötubades saab õppida poola rahvatantse ja -laule, valmistada pelmeene ja värvida pühademune. Paljud üritused on kõigile huvilistele tasuta ning tänu koostööle Genialistide klubi ja Tartu mänguasjamuuseumiga leiab nädalavahetuse programmist ka mitu kogupereüritust.

Poola päevade eestvedajaks on Tartu ülikooli maailma keelte ja kultuuride kolledžis õpetav poola keele ja kultuuri külalislektor Joanna Dagmara Dobosz. Kuigi poola keelel on üsna keeruline hääldus ja selle grammatikat peetakse üheks kõige keerulisemaks terves maailmas, leidub igal aastal ligikaudu 30 õppijat, kes on valmis väljakutse vastu võtma.

Lisaks Doboszile toovad poola kultuuri päevade loengud, töötoad ja teisedki tegevused huvilisteni ka külalislektorid Sileesia ülikoolist ning Tartu poola kogukonna liikmed.