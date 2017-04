Põltsamaa sillamure saab lõpuks lahenduse

Kaksteist aastat on Põltsamaa linn teinud erinevaid rahataotlusi ja palunud abi nii maanteeametilt kui majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt, kuid vastus on olnud alati üks - sild kuulub omavalitsusele ja linn saagu selle remondiga ise hakkama. Hüüdja häält on lõpuks kuulda võetud ja on lootus, et Kesk-Eesti üks tähtsamaid jõeületuskohti saab korda juba tänavu.