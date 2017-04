Noored sulgpallurid võistlesid Soomes

Nädalavahetusel Soomes Espoos peetud Soome noorte grand prix' sarja etapil tõid eestlased viiekesi koju kolm esikohta. Lisaks soomlastele võis võistlemas näha ka rootslasi, jaapanlasi ja isegi indoneeslasi.

Kahekordseks võitjaks tuli 12-aastane Tauri Kilk (Triiton), kes alla 13-aastaste poiste üksikmängus võitis finaalis indoneeslast kindlalt, 2:0. Taustaks nii palju, et tegemist on mõnda aega Soomes elava ja nüüdseks juba Soome koondise treeneriks tõusnud Imam Teguh Santoso pojaga.

Koos Artur Ajupoviga (Triiton) võitis Kilk ka alla 17-aastaste poiste paarismängu finaali kolmandas otsustavas geimis seisuga 28:26. Victoria Korobova (Triiton) alistas koos soomlase Teemu Lahtineniga segapaarismängu finaalis Artur Ajupovi ja Ramona Üpruse (TÜASK). Korobova segapaarilisele kaotas Artur Ajupov pärast viit võidetud mängu alla 17-aastaste poiste finaali kolmandas geimis. Tulemuseks seega teine koht.

Triitoni ja Eesti juunioride koondise peatreeneri Rainer Kaljumäe sõnul on hea tõdeda, et meie mängijad on põhjanaabrite juures võimelised võitma. Võistlusreisi eesmärk oli saada väga tugevaid mänge ning mängijad kohtusid pigem endast vanemate sportlastega. Võidud tulid puhta boonusena, nagu täpsustas Kaljumäe.