Ülenurme gümnaasiumi juurdeehitusele pandi nurgakivi

Vallavolikogu esimees Heiki Sarapuu ütles, et Ülenurme on õnnelik vald, sest laste arv on kasvus ja seetõttu on tarvis ka suuremat koolimaja. Juurde ehitatakse algklasside korpus, kuid uude osasse tulevad lisaks klassiruumidele ka nüüdisaegsed puhkealad, mis teeb igapäevase koolielu mugavamaks nii õppuritele kui ka õpetajatele, lisas Sarapuu.

Juurdeeehituse rajab Embach Ehitus. Ettevõtte juht Andres Salusaar märkis, et ehitaja jaoks on ehk kõige keerukam tagada igapäevane õppetöö olemasolevas osas samal ajal, kui käib töö juurdeehitusel. Ta leidis, et koos renoveeritud osa ja juurdeehitusega saab see koolimaja olema sügisel tänapäevase kooli hea näide, seda nii küttesüsteemi kui ka teiste ehituslike lahenduste poolest.

7449 elanikuga Ülenurme vald piirneb Tartuga. Seal asub üks 12-klassiline kool, neli lasteaeda ja üks huvikool.