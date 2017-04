Kodanikuaktivistide avalik pöördumine ei toeta uue tselluloositehase rajamist

Pöördumises juhitakse tähelepanu, «et ainult mõned nädalad peale tehasemõtte avalikustamist (30.01.2017) taotlesid Est-For Investi juhid tselluloositehase rajamiseks juba riiklikku eriplaneeringut. Tuletame meelde, et vastavalt PlanS ("Planeerimisseaduse") § 28 lõige 2 ei algatata riigi eriplaneeringut ja keskkonnamõju strateegilist hindamist eelkõige juhul, kui on ilmne, et algatatava planeeringu elluviimine tulevikus ei ole võimalik või muul ülekaalukal avalikul huvil põhineval põhjusel.

Seega palume kaaluda mitte algatada riigi eriplaneeringut Emajõe kallastele plaanitavale tselluloositehasele, kuna praegusel hetkel on avalikkus tugevalt selliste plaanide vastu. Palume, et arutelusse kaasataks laiapõhjaline spetsialistide, ekspertide ning organisatsioonide ring, mille eesmärgiks oleks välja selgitada, kas nii suure tselluloositehase rajamine üldse on võimalik ilma meie metsaressursse ülemäära koormamata ning kas ühiskond on selleks valmis.

Tuletame meelde sedagi, et vastavalt PlanS § 31 on kõikidel Eesti Vabariigi kodanikel õigus olla kaasatud ja teha koostööd riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku tegemisel. Seega palume kaasata EMA pöördumise allkirjastajad ka asukoha eelvaliku tegemisse vastavalt planeerimisseaduses sätestatud korras.

Lõpetuseks esitame EMA ettepanekud seoses Est-For Invest OÜ kavandatava tselluloositehasega: peame vajalikuks sõltumatute ekspertide teostatud laiapõhjalist uuringut, mille eesmärgiks oleks välja selgitada, kas kavandatava hiigeltehase rajamine on võimalik ilma Eesti metsaressurssi liigselt koormamata.

Soovime tehase kavandamisprotsessis nüüdsest peale aktiivselt osaleda ja tuletame meelde rahvusvaheliste organisatsioonide, tippspetsialistide, turismiettevõtjate, metsanduskonsulentide, Eesti kodanike ja kõikvõimalike teiste huvigruppide ühiselt avalikkusele edastatavat soovi, et Eesti peab võtma otsustava suuna säästva metsandusmudeli poole.

Kodanikena oleme veendunud, et riigiesindajad kuulavad oma rahva ära meie maad nii oluliselt puudutavas keskkonna- ja majandusküsimuses. Miljardi euro suurune investeering, sellega kaasnev puidutoormevajadus ning reostusoht Emajõele ja Peipsi järvele on nii tõsine küsimus, et selle arutamisse tuleb kindlasti kaasata kõik need, kes selleks soovi ilmutavad.»

Pöördumisele on alla kirjutanud 12 inimest, teiste hulgas hiljuti roheliste uueks juhiks valitud Züleyxa Izmailova ning luuletaja ja tõlkija Hasso Krull.