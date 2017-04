Uueturu park saab ideevõistluse abil uue hingamise

Sisulisem vastus oli raekojas aga, et arendustöö käib Tartu paljudel pargialadel ja suurem korrastus on kavas Pirogovi platsil, mille olukord on pinnuks silmas olnud ka volinikel. Näiteks professor Toivo Maimets on tõdenud, et see ei ole ülikoolilinnale vääriline.

Selle aasta teine suur plaan on aga, nagu abilinnapea Laur selgitas, Uueturu platsi mõtestamine ideevõistlusel. Jutt on käidavas kohas asuvast väikesest pargialast Vanemuise teatri ja kaubamaja vahel. Teistpidi vaadates ulatub see endisest peapostkontorist, nüüdsest Playtechi majast, Riia tänava äärsete bussipeatusteni.

Uueturu platsi üle on peetud palju arutelusid hiljutisel kesklinna üldplaneeringu koostamisel, need päädisid seisukohaga, et park jääb pargiks ja selle koha peale maju ei ehitata.

Viimati on see ala kõneks tulnud kesklinna parkimismaja krundi aruteludes, kuid Laur ütles, et parkimismaja rajamine Uueturu platsi alla ei ole selle võistluse teema.

«Tahaksime saavutada seda, et seal on võimalused tegevuseks, mitte üksnes läbikulgemiseks,» kirjeldas Laur soove. «Mina suudan ette kujutada, et selles võiksid olla olemise kohad, ka malemäng ja rularamp. Mis ja kuidas täpselt, see ongi võistlusel osalevate arhitektide ülesanne.»

Teiseks on Lauri sõnul kavas otsida lahendust pargiala serva jäävatele Riia tänava rahvarohketele bussipeatustele. Uus lahendus peaks bussiootajaile pakkuma tuule- ja vihmavarju, ühtlasi sobituma muude lähikonna ootealadega.

Üles on kerkinud Küüni tänava lillelettidegi edasi arendamise küsimus, kuid Laur oli seda meelt, et nende lisamine võistlusülesandesse võiks ähvardada fookuse kadumisega. Ta leidis, et kõne alla võiksid tulla sellised putkad, nagu on Lõunakeskuse turul.

Arhitektid saavad soovituse tänavateäärsed puud alles jätta, kui eraldi hoiatust, et ühtegi puud ei tohi asendada, Lauri sõnul kavas ei ole. «Eks siis ole näha, kuidas arhitektid sellest välja tulevad,» ütles ta.

Pargiala uuendamine võiks eelarvesse jõuda Lauri sõnul lähiaastatel.