Tartu hakkab looma uut viidasüsteemi

Linnale oluliste objektide ja vaatamisväärsuste halvasti tähistamine või tähistamata jätmine tähendab, et linna külastaja nendeni ei jõua, leidis pressiesindaja vahendusel kõnelenud Tartu linnaarhitekt Tõnis Arjus. Nii jääb tema sõnul kasutamata linna potentsiaal kultuuri, kaubanduse, majutuse ja vaba aja veetmise võimaluste pakkumisel.

Uue viidasüsteemi loomiseks kuulutas linnavalitsus välja riigihanke, millel osalejatelt oodatakse, et nad looksid tervikliku kontseptsiooni viitadest ja kaartidest ning viiksid läbi ka kasutajauuringu.

Linnavalitsust hanke korraldamisel nõustanud Katre Savi Eesti Disainikeskusest märkis, et hea viidasüsteem on osa kasutajakesksest linnaruumi disainist ning arvestab kasutaja liikumiste ja vajadustega. Süsteemi loomine on kaasav protsess, kus omi ootusi saavad väljendada nii organisatsioonide esindajad kui linnaelanikud, lisas ta.