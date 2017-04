Tartu rogainile tuli kehva ilma kiuste rekordarv osalejaid

Rogain on kontrollajaga võistkondlik valikorienteerumine. Eesmärk on koguda kontrollaja jooksul võimalikult palju punkte maastikule paigutatud kontrollpunktide läbimisest. Kontrollpunktide väärtus on erinev ning sõltub kaugusest ja tehnilisest keerukusest. Võistkonna suuruseks võib olla 2–5 liiget ning võistkond peab liikuma koos.

Laupäevasel jõuproovil saavutas üldvõidu võistkond Spordipood Duncan koosseisus Olle Kärner, Marek Nõmm ja Tõnis Laugesaar tulemusega 140 punkti. Võistkond läbis pisut vähem kui kolme tunniga 37 kilomeetri pikkuse distantsi.

Poodiumile jõudsid ka võistkonnad Puujalad (Mehis Muru, Martin Vilismäe) ja Salomon S-LAB (Sander Linnus, Leivo Sepp).

Ülejäänud tulemustega saab tutvuda Seiklushundi kodulehel.