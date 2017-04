Galerii: suured ja väikesed naudivad Tartus kevadpäikest

Ööl vastu reedet maha sadanud lumevaibast on tänaseks saanud kauge mälestus – Tartus tõusis pärastlõunaks temperatuur selgelt üle kümne soojakraadi ning mõistagi ei jätnud inimesed võimalust kasutamata, et kevadpäikese all sportida, kala püüda või niisama väike jalutuskäik ette võtta.