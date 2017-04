Soovijad saavad toetada Tartu maratoni monumendi loomist

Aastaid on klubi Tartu Maraton soovinud Emajõe kaldale rajada monumendi Tartu maratonile, sest just Emajõe pealt anti esimesele sedasorti suusasõidule lähe. Nüüd pöördus maratoniklubi ka spordisõprade poole, et ehk soovivad nad monumendile oma rahalise panuse anda.