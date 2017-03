Kooliteatrid annavad Tartu Uues Teatris kolmel päeval etendusi

Festival algas täna õhtupoolikul gümnaasiumitruppide etendustega. Avaetenduse andis Tartu waldorfgümnaasiumi trupp Külli Ehastu lavastusega «Pildid näituselt», mille eest tuli äsjastel Saaremaa miniteatripäevadel peavõit. Kokku saab esimesel päeval näha kaheksat lavastust.

Laupäeval on etendusi kell 9 – 19, sest üles astub 16 põhikoolitruppi. Pühapäeval on algklasside õpilaste kord tulla festivalipubliku ja žürii ette. «Eriti just sel päeval, kuid ka kõigil teistel ootame publikuks lapsevanemaid, vanavanemaid, sugulasi ja tuttavaid,» märkis festivali peakorraldaja Auli Auväärt.

Juhendajad ja žürii

Auväärt avaldas eriliselt head meelt selle üle, et paljud lavastused on valminud rühmatöös ja et noored juhendavad noori. Näiteks Tartu Tamme kooli õpilane Eliise Reitsak on loovtöö raames valmis saanud lavastuse oma kooli algklassilastega. Veeriku kooli õpilane Pamela Ebber, kes ise lööb kaasa mitmes lavastuses, on vaatajate ette toonud oma teksti «Tere! Minu nimi on depressioon».

«Tihti peavad õpilasnäitlejad tegema lavastusi oma vanusest erinevale sihtrühmale, kuid festival on see koht, kus noored saavad käsitleda just neid teemasid, mis neid tõesti puudutavad,» lisas festivali peakorraldaja.

Tagasisidet annab noortele ja nende juhendajatele viieliikmeline žürii, kes tunnustab iga truppi ja saadab igast vanuseastmest ühe trupi esindama Tartut üleriigilisel festivalil Kooliteater 2017.

Algusest lõpuni kuuluvad žüriisse näitekirjanik Loone Ots, Vanemuise dramaturg Anu Tonts ja Musta Kasti teatri lavastaja Lennart Peep. Žüriis osalevad ka Vanemuise draamajuht ja lavastaja Tiit Palu, Vanemuise näitleja Priit Strandberg ning Tartu üliõpilasteatri stuudio juht Timo Kikas.

Etendused tasuta

Festivali etendusi pääsevad huvilised vaatama tasuta. Lisaks sellele saab Tartu Uue Teatri teisel korrusel märke valmistada, näomaalinguid teha, joonistada, lauamänge mängida ja muud moodi lõõgastuda.

Muu hulgas on festivalil võimalik teha improkomöödiatrupiga Ruutu 10 komöödiajämmi, mängida Tartu üliõpilasteatri väärikatega impromänge ja õppida meeskonnatööd 2016. aasta parima noorsootöötaja tiitli pälvinud Lille maja direktori Hele Riiti käe all.

Tartu kooliteatrite festival toimub 23. korda. Festivali korraldab Lille maja koostöös Anne noortekeskuse, Tähe noorteklubi ja vabatahtlike abiväega.