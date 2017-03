Kevadlaadad saavad nädalavahetusel hoo sisse

Laupäevasel kevadlaadal on teemaks «Uut ja vana!», kus kauplejad müüvad taaskasutuse põhimõttest inspireeritud tooteid, nagu erinevad ehted, riided, antiikesemed, märkmikud, villasussid, lapiseelikud, mööbel ja palju muud.

Tartu linnamuuseumi turundus- ja kommunikatsioonispetsialisti Laura Maide sõnul on kohal kauplejaid nii Ülejõe piirkonnast kui ka mujalt. Müüjate valikul pidas linnamuuseum oluliseks, et kaup oleks seotud just taaskasutusega. «Sel korral me teisi müüjaid ei võtnud, vaid ainult neid, kes meie teemaga kokku sobivad,» ütles Maide.

Laada ajal toimub muuseumis muudki. Viimast päeva on avatud näitus «Ajaloo prügikastist ajalukku. Jäätmed, teadus ja äri keskajast tänapäevani». Lisaks saab muuseumi õpitubades vanadest asjadest midagi uut luua. Lapsed saavad näiteks meisterdada koduloomadele mänguasju, täiskasvanutel on aga võimalus teha vanapaberist pokaalide katteid.

Laat leiab aset 1. aprill kell 12-16. Sissepääs ja programm on kõigile tasuta.