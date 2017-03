Vanemuise etendusele Kaunases lõppesid piletid paar kuud tagasi

Leetu külakostiks viidud Pjotr Tšaikovski ooperi «Jevgeni Onegin» on lavastanud Dmitri Bertman Moskva ooperiteatrist Helikon. Selle muusikajuht ja dirigent on Paul Mägi, Kaunases dirigeeris aga Lauri Sirp.

Ooperi esietendus oli Vanemuise väikeses majas 6. aprillil 2013, lavastusmeeskond, orkester ja trupp pälvisid 2014. aastal Eesti teatriliidu aastapreemia. Kuuldused «Jevgeni Oneginist» kui heast lavastusest olid jõudnud ka Kaunase muusikateatri publikuni.

«Mõlemad etendused läksid kenasti täissaalile,» ütles Vanemuise teatri juht Toomas Peterson. ««Jevgeni Onegin» oli eriti popp – pileteid ei olnud enam võimalik saada juba kaks kuud enne etendus.»

Alles äsja, 18. märtsil Vanemuise väikeses majas esietendunud džässlavastuse

Stseen lavastusest «Crossroad». / Maris Savik / Vanemuine

«Crossroads» lavastaja-koreograaf on Russell Adamson Suurbritanniast ja sellega samal õhtul vaatajate ette tuleva steptantsulavastuse «Step into the Light» on lavastanud vanemuislane Matthew James Jordan.

Vanemuise balletijuhi Mare Tomminga sõnul võttis publik laval oleva elurõõmu väga hästi vastu ning tagasiside saalist oli siiras ja positiivne.

Toomas Petersoni andmeil ei ole viimasel 15 aastal Vanemuine Kaunase muusikateatris oma lavastusi näidanud. «Viimane sõit sinna võis olla paarkümmend aastat tagasi,» ütles ta.

Kaunase muusikateater tuleb Vanemuisesse külalisetendusi andma juba õige pea – 6. ja 7. mail. Eesti publikule on kavas etendada balletti «Notre Dame’i legend» ja ooperit «Windsori lõbusad naised».