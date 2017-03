Tõnu Lehtsaar: oli ootuspärane, et esimeses voorus jääb rektor valimata

Senine rektor Volli Kalm sai esimeses voorus 113, tema vastaskandidaat Margit Sutrop 97 häält. Valituks osutumiseks olnuks tarvis minimaalselt 126 häält. Nii tuli valimiskogul ette võtta ka teine voor, seal sai Kalm vajalikud hääled kokku ning valiti tagasi rektoriks.

«Seda arvasin ma kohe, et tuleb kaks vooru, sest nii palju kui eelnevalt inimestega rääkisin, jagunesid arvamused täpselt pooleks. Oli kaks väga tugevat kandidaati, kellel mõlemal oli oma väga tugev toetajaskond,» tõdes ülikooli nõustaja-kaplan professor Tõnu Lehtsaar.

Endise rektoraadi liikme ja usuteaduskonna juhatajana on Lehtsaar puutunud otseselt kokku mõlema kandidaadiga ning temal neile etteheited puuduvad.

«Eelmisel aastal oli Margit Sutrop humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaanina minu otsene ülemus ja saan tema kui juhi kohta öelda vaid häid sõnu,» kinnitas Lehtsaar. «Volli Kalmule on küll ette heidetud tema ranget ja järsku suhtlemismaneeri ning vähest teiste kuulamist, kuid minul pole küll tema suhtlemisstiiliga probleemi olnud.»

Kalmu ja Sutropi valimisplatvorme lugedes oli Tõnu Lehtsaar enda sõnul jõudnud ühel hetkel äratundmisele, et fundamentaalseid erinevused neis platvormides tegelikult puuduvad ning Donald Trumpi tüüpi kodanikku rektoriks pürgimas ei ole.

«See näitab, et ülikool on rööbastel. Aga mida ma Volli Kalmult ootaks, on see, et ta liiguks platvormis lubatud suurema stabiilsuse, nii finantsilise kui akadeemilise karjääri stabiilsuse suunas, see on meie heitlikus elus kindlasti hea mõte,» ütles Lehtsaar.

Kuigi usuteaduskond kuulub humanitaaria valdkonda, pole Tõnu Lehtsaare sõnul teoloogide jaoks mingi probleem, kui rektor tuleb loodus- või täppisteadlaste seast, pigem vastupidi.

«Endise usuteaduskonna juhina võin öelda, et ära taha endale kõrget ülemust omasuguste seast,» filosofeeris Lehtsaar. «Kui oma mees oleks üleval, siis peab ta olema nii korrektne ja vaoshoitud, et ei saa omadele mingit mööndust teha – aga võõrad saavad. Igal juhul usuteaduskonnale on loodusteadlaste poolt palju patte andeks antud.»