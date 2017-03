Üliõpilased rektori valimistest: ratsionaalne otsus

Lisaks väärikas eas professoritele ja tunnustatud õpetlastele said valimisel oma sõna sekka öelda ka tudengid. Üliõpilasesinduses toimetavad Eleri Pilliroog ja Tõnn Adermann andsid mõista, et kuigi soovinuks uue rektorina näha pigem Margit Sutropit, tuleb kõige enam rahule jääda sellega, et valimised olid edukad ning valimiskogu ei pea aasta pärast uuesti kokku tulema.

«See oli väga ratsionaalne otsus, et rektor ära valiti,» nentis etnoloogia magistrant Tõnn Adermann. «Isiklikult ei ole küll selle tulemusega rahul, aga selline ongi demokraatia.»

Õigusteadust õppiv Eleri Pilliroog lisas, et tegelikult olid mõlemad väga võimekad kandidaadid ja valimiste järel pole keegi midagi kaotanud. «Siit saab mõtteid ja ideid, kuidas ja kuhu edasi liikuda, see on kõige tähtsam,» ütles neiu.

Valimiskampaania suurimaks väärtuseks peavad tudengid seda, et ülikooli sees tõstatus tõsine diskussioon. «Neis debattides oli väga palju sisulist arutelu, ka tudengid said oma muredest rääkida, kuid samas said nad välja tuua ka asju, mis nende arvates oleks vaja kindlasti ära teha,» märkis Eleri Pilliroog.

Lõpetuseks tõdesid noored, et senisele koostööle rektori ja rektoraadiga pole üliõpilasesindusel midagi ette heita, nendega arvestatakse, neid kaasatakse ja nende sõna võetakse kuulda.