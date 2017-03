Karusid ja nende maju saab vaadata vaid mõni päev

Aparaaditehases Salme Liivranna juhendamisel tegutsevas loomelinnaku kunstiringis käivad lapsed, kes meisterdasid peaaegu kolme kuuga 17 karu ja maja, milles need karud saavad elada. Papjeemašeest karusid ja vanadest värvipottidest maju on nii palju, et nad moodustavad lausa linnaku.