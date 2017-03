Piirissaare päästehoonet tahab ehitada kuus firmat

Uus päästemaja ehitatakse Tooni külla vallamaja ja PPA hoone lähistele. Tooni küla asub saare kõrgema osa keskel, kahe ülejäänud küla - Saare ja Piiri - vahel. Mõlema küla keskusse on Tooni külast maad veidi üle poole kilomeetri.

Seltsi juhatuse liige on Juri Hrabrov tõdes, et pakkujate seas on ka tuntud ehitusfirmasid. Esialgu hindavad aga seltsi liikmed kõik pakkumised üle ning kontrollivad, kas need vastavad hanke tingimustele. Pärast seda valitakse välja pakkumistest parim. Depoohoone tahab selts valmis saada võimalikult kiiresti.

Esimene komandohoone ehituseks välja kuulutatud hange läks lörri, kuna pakkumistes soovitud summad osutusid suuremaks piirissaarlaste võimalustest. Ehituseks suurema osa rahast eraldas siseministeerium läbi väikesaarte elukeskkonna arendamise programmi. Saadud 130 000 eurole lisaks tuleb tasuda omaosalus. Uue hankega tulnud pakkumisi vaadates peaks maja valmis saama küll, rõõmustas Hrabrov.

Lisaks ehitusele tahab selts juurde soetada ka päästetehnikat. «Näiteks ATV-st on soisel saarel puudus,» tunnistas ta. Tema kirjelduse järgi ei pääse suure masinaga igal pool muretult liikuma. Sestap ongi tarvis sellist masinat, mis pääseks vee tankimiseks veekogu äärde. ATV-ga koos tahab selts soetada ka haagise, millel oleks peal 300-liitrine pumpadega varustatud paak.

Muu varustus on seltsil Hrabrovi sõnutsi suuremalt jaolt olemas. Pärast suurpõlenguid anti neile siseturvalisuse projekti kaudu näiteks 44 uhiuut tuletõrjevoolikut. Ka elektrigeneraatorid on nüüd olemas, et valgustada sünmduskohta.

Eriti aktuaalseks kujunes päästevõimekuse parandamise küsimus saarel mullu suvel, mil leidis aset kaks laastavat põlengut. Vabatahtlikele päästjatele uue hoone ehitus oli kavas aga juba enne põlenguid.