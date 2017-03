Margit Sutrop: valimiskampaania näitas, et ülikool ei ole talveunes

Margit Sutrop, mida tänased valimised näitasid – esimeses voorus rektorit ära ei valitud?

Loodan, et need valimised näitasid seda, et meil on võimalus valida erinevate visioonide vahel ja ülikoolis on palju neid, kes tahaks teistsugust juhtimiskultuuri, teistsugust organisatsioonikultuuri.

Mul on hea meel, et see valimiskampaania näitas, et ülikool ei ole talveunes, vaid ta on valmis oma arenguideid välja käima, ainult et meil on vaja rohkem inimesteni jõuda.

Struktuurireformi tulemusel on võim koondunud väga väheste inimeste kätte, aga ma olen täiesti kindel, et ülikool oleks tugevam ja parem, kui me annaksime akadeemilistele ja ka tugitöötajatele rohkem sõnaõigust – kui nende mõtteid kuulataks, kui nende vajadusi mõistetaks ja nendega arvestataks. Loodan, et sellises suunas ülikool järgmise viie aasta jooksul ka areneb.

Kui nõustusite rektoriks kandideerima, siis rõhutasite, et teete seda paljus ka selleks, et tekiks diskussioon. Nägite te seda diskussiooni, ja nägite te ka oma vastaskandidaadi valmisolekut diskussiooniks?

Mulle tundub, et kõige huvitavamad ei olnud mitte avalikud debatid, vaid kohtumised valijatega instituutides ja väikestes seltskondades. See näitab seda, et meil on vaja inimesi kõvasti võimestada, selleks et nad oleks valmis oma arvamusega välja tulema.

Meil on veel liiga palju kartust, et mis saab, kui ma äkki arvan teisiti. Vähe on julgust ja vähe on võitlusvõimet, aga ma väga loodan, et ma oma kandideerimisega näitasin, et inimene, kes oma arvamust välja ütleb ja oma positsiooni argumenteerib, võib aidata ülikooli edasi viia.

Loodetavasti minuga midagi ei juhtu, vaid minu ideed saavad ülikooli arengus oluliseks, hakkavad kujundama ülikooli homset. Ja väga loodan, et saan rektoraadi liikmena teha istuva rektoriga head koostööd.

Mida te Volli Kalmu järgmiselt ametiajalt kõige enam ootate, mis võiks olla teisiti?

Eelkõige ootan kaht asja. Kõigepealt, et istuv rektor oleks valmis rohkem seisma ülikooli huvide eest riigi tasandil.

Teiseks loodan, et ta suudab võimestada ülikooli seestpoolt, tekitada rohkem koostööd erinevate valdkondade ja erialade vahel. Väga loodan, et dekaanide koostöö ja erinevate teadlaste panustamine aitab Eesti ja Euroopa leida lahendusi sellistele probleemidele, mis jäävad erialade ja valdkondade vahele. Ülikoolil on Eesti riigi ja ühiskonna ees seisvate probleemide lahendamisel suur vastutus. Loodan, et saame selles osas jõulisemalt tegutseda.