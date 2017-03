Anne tänava kergliiklustee ehitus toob liikluspiirangud

Ehitustöid teostatakse kolmes etapis. Esmaspäeval, 3. aprillil on liikluseks suletud Lõhmuse tänava ja Kadaka tänava vaheline lõik. Ümbersõit toimub suunal Anne-Lõhmuse-Sarapuu-Kadaka tänav ja vastupidi.

Teisipäeval, 4. aprillil on liikluseks suletud Anne-Kadaka ristmik. Üks ümbersõit on Kadaka-Sarapuu-Anne ja teine ümbersõit läheb läbi Anne 83 maja eest. Kolmapäeval, 6. aprill on Anne-Kadaka ristmik osaliselt suletud, aga liikumiseks pääseb sealt läbi.