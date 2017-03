Kas Tartu vald matab ERMi magalasse?

Tartu vald alustas valla lõunaosa ning Eesti Rahva Muuseumi uue peahoone ümbruse detailplaneerimist üle kümne aastat tagasi. Algusest peale on soovitud sajandi ehitiseks ristitud muuseumi kasutada selleks, et panna piirkond avalike teenuste mõttes elama. Kehtiva planeeringu järgi peakski ERMi B-sissepääsu kõrvale kerkima jäähall, hotell ja spaa.

Uue planeeringu eesmärk on aga muuta ärimaa kruntide sihtotstarvet ning jagada need elamu-, sotsiaal- ja transpordimaaks. Planeeritav ala on 6,2 hektarit suur ning sellele peaks kerkima kümme neljakorruselist kortermaja. Igasse majja tuleks maksimaalselt 30 korterit ning iga maja ümber umbes 60 kohaga autoparkla.