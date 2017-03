Merje Niinepuu (vasakult) ja Marta Tuulberg on ühisteoses kasutanud teeseent ja niiti, et vaatajate ette tuua surm ehk mis juhtub nahaga pärast veresoonte katkemist.

Nahk on palju tähtsam, kui pealtnäha paistab, ja palju keerulisem. Nii et ainult teadusest selle igakülgseks käsitlemiseks ei piisa ja appi tuleb võtta kunst. Just seda tegid üheskoos Corki tehnoloogiainstituudi Crawfordi kunsti ja disaini kolledž Iirimaal, Vilniuse kunstiakadeemia Leedus ja Tartu kõrgem kunstikool.