Tartu linnaraamatukogu avab sünnipäeva puhul tegevustoad

Sünnipäevakavas on kirjandusüritused, reisijuttude õhtud, filmi esilinastus, koolitus, kontsert ning tegevustoa avamine tehnikakirjanduse osakonnas. Sünnipäevaüritused toimuvad 3. aprillist 12. aprillini keskkogus ja harukogudes.

Ajaloohuvilistel on võimalus kuulata teoloog Kalle Kasemaa ülevaadet nüüdse Euroopa murelapse Kreeka teekonnast Osmanite impeeriumist Euroopa Liitu ning vaadata Ella Agranovskaja ja Nikolai Šarubini filmi «Viimane kindralfeldmarssal» Dmitri Miljutini elust.

Lugejatega tulevad kohtuma kirjanik ja tõlkija Kai Aareleid ning lastekirjanik Hilli Rand, raamatuid soovitavad Aidi Vallik ja Hanneleele Kaldmaa.

Raamatukogu sünnipäeva puhul annab kontserdi ansambel Hõbe, kes esitab laule Juhan Viidingu, Marie Underi, Hando Runneli jt tekstidele. Reisijutte räägivad Toomas Jüriado ning Kariina Tšursin-Sootla ja Margus Sootla, kes rändasid mootorrattal ümber maailma.

Alates 3. aprillist kutsub raamatukogu osalema Facebooki lehel kirjanduslikus viktoriinis ja Instagramis pildistamisvõistlusel. Kultuuriprogrammile paneb punkti traditsiooniline algupärase laste- ja noortekirjanduse päev.

11. aprillil kell 13 avatakse tehnikakirjanduse osakonnas lugejatele tegevustuba. Raamatukogu jaoks on see uus ettevõtmine, mille eesmärk on pakkuda huvilistele kohapeal erinevate masinate kasutamise võimalust. Alustatakse kahe õmblusmasinaga, neist üks on tavaõmblusmasin ja teine overlokõmblusmasin. Lugejate käsutuses on samuti kaks 3D-printerit Ultimaker ning plastspiraalidega A4 köitemasin.

Samast kuupäevast saavad huvilised õmblusmasinat kasutada ka Annelinna, Tammelinna ja Karlova harukogus. Annelinna harukogus on olemas nii tava- kui ka overlokmasin. Laste- ja noorteosakonnas saab teha tutvust moodsa paberimasinaga – paberi vigurlõikamise töötoad toimuvad 5. ja 7. aprillil kell 12.

Tegevustuba(sid) ei saa nimetada otseselt raamatukogu uueks teenuseseks, pigem pakume külastajatele võimalust nimetatud seadmeid kohapeal kasutada. Huvilised saavad aega reserveerida tehnikakirjanduse osakonnas või vastavas harukogus. Masinate kasutamine on lugejatele tasuta, 3D-printerite ja köitemasina kasutamisel tuleb siiski tasuda raamatukogu poolt pakutavate kulumaterjalide eest.

Vaata täismahus sünnipäevakava raamatukogu kodulehelt!