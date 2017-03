Eestimaa suvemängud 2019 tulevad Tartus

Tartumaa spordiliidu juht Lembit Toru tõdes, et maakonnal läks Valgamaa mängudel väga hästi. Suurte valdade arvestuses osutus parimaks Tartu vald ning tugevaim maakond oli Tartumaa. Viimasele tulemusele andis tugeva panuse võistlustel esimest korda kaasa löönud Tartu linn, kes tuli võitjaks suuremate linnade arvestuses. Maavanem Reno Laidre õnnitles Tartumaa spordijuhte ja treenereid ning autasustas neid tänukirjaga.

Eestimaa talimängude peakorraldaja ja Eestimaa spordiliidu Jõud peasekretär Tarmo Volt märkis, et sellised omavalitsustevahelised mängud on maailmas üsna unikaalsed. Vähemasti Skandinaaviast ja Kesk-Euroopast pole teateid sellistest tuhandeid harrastus- ja võistlussportlasi ühendavaist mängudest. Voldi kinnitusel käisid tänavu mängude korraldamisega tutvumas Soome spordifunktsionäärid, kes olid siiralt üllatunud, et näiteks suusavõistlustel lõi kaasa üle 600 spordihuvilise.

Pärast haldusreformi esimesed Eestimaa suvemängud korraldab Tartumaa, teatas Volt. Kuidas omavalitsused uutes oludes kategooriateks jagatakse, näitab aeg. Teada on juba see, et omavalitsused on liitumiste järel suuremad ning suurte või väikeste valdade hulka liigitamise kriteeriumid tuleb läbi rääkida.

Palju on treenerid ja spordifunktsionäärid rääkinud ka sellest, et kas poleks mõistlikum jätta mängudelt eemale tippsportlased ning pallimängudelt meistriliiga mängijad. Nimelt võib sportlaste taseme erinevus kahandada nende osalejate motivatsiooni, kelle sportlik tase ei ulatu tippudeni. Volt möönis, et seda küsimust on aastaid arutatud, ent mängudel leidub mitmeid alasid, kus tippude konkurents pole probleemiks. Näitena tõi ta jäähoki, mille meistriliigas lööb kaasa kolm võistkonda, Eestimaa talimängudel oli neid aga kümme.

Sama meelt oli ka Eestimaa spordiliidu Jõud president Helir-Valdor Seeder. Tema arvates pole mängud üksnes spordivõistlus, vaid ka kodukohatunde tekitamise koht. Ja see on suur asi, kui oma kodukanti esindab mõni tippsportlane. Seda on teinud näiteks kettaheitjad Aleksander Tammert ja Gerd Kanter. «Ka võistluste populariseerimise mõttes on tippude osalemine oluline,» leidis ta.

Mängude Tartus ja Tartumaal pidamist peab Seeder väga heaks valikuks, sest siin on sportimiseks head tingimused, eestvedajad ja traditsioonid. «Kui töötame selles suunas, et need mängud oleksidki terve Eesti mängud, siis arvan, et Tartu mängud on suur samm selle suunas.»

Tartu linnapea Urmas Klaas kinnitas, et linnavalitsus tegi ettepaneku mängude Emajõelinnas korraldamiseks läbimõeldult ning lubas, et korraldamistööd võetakse täie tõsidusega.

15. Eestimaa suvemängud on kavas 12.–14. juulil 2019. Mängudele oodatakse üle 3000 sportlase kõigist Eesti maakondadest ja ka välismaalt.

Kavas on sellised spordialad nagu kergejõustik, jalgrattakross, orienteerumine, jahilaskmine CSP, petank, juhtide võistlus, meeste ja naiste võrkpall, mälumäng, tennis, köievedu, meeste ja naiste korvpall, meeste käsipall, poiste jalgpall 7 x 7, tüdrukute jalgpall 7 x 7, õhkrelvadest laskmine, judo, tõstmine, sangpommivõistlus, ratsutamise takistussõit, sumo ja taldrikugolf.