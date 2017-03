Karlova pargi ümbrus on muutunud sügislehtede tallermaaks

Kalevi tänaval elav Indrek Pung rääkis, et tegelikult on mure Karlova pargiga pikaajalisem ning tänavu pole sugugi esimene kord, kui sügisel koristamata jäänud lehed kevadel mööda tänavaid lendlevad.

«Sa võid ju koristada, päeva, nädala, kümme päeva … Aga lõpuks tuleb selline lootusetuse tunne peale, sest kohe lendavad uued lehed asemele,» ütles Pung.

Ta on võtnud ühendust ka linnaga, kuid sealt on talle väidetud, et lehti ei saa ära vedada, sest koristusfirmad ei saa oma tehnikaga praegu parki sõita. «Aga meetodeid on ju erinevaid – saaks ka lehed puhuriga kokku ajada ning kottidesse panna, kotid võib ka hiljem ära viia. Vähemalt ei lenda lehed üle linna,» esitas Inderk Pung oma nägemuse probleemi lahendamisest.

Lisaks koristamata lehtedele heidab Pung linnale ette ka seda, et suvel ei kiputa Karlova pargis rohtu niitma. «Hein võib olla meetri kõrgune, aga enne kohale ei tulda, kui helistad heakorratelefonile. Selline asi võiks kuidagi teistmoodi toimida,» on Pung kriitiline.

Tartu haljastus- ja puhastusteenistuse juht Eda Põldma möönis probleemi olemasolu, kuid kinnitas, et 20. aprilliks peaks linna haljasalad olema sügislehtedest puhtad. «Mullune sügis oli selles mõttes väga erandlik, et lehed langesid maha peaaegu lume tulekul ja nii neid suuremas koguses enam kätte ei saadud,» nentis Põldma.

Mis puudutab Karlova pargis suvisel ajal lokkavat rohtu, siis seda ei osanud Põldma kommenteerida, kuna enda sõnutsi ei tegele ta järelevalvega.