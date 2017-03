Tartlased soovitavad tänavale nimeks panna Öö

Tänavanime otsimisel tehti ettepanek Öö tänav 173 korda. Järgnesid Tähepargi - 58, Pargi põik - 49, Marsi - 36, Päeva põik - 29, Linnapargi - 21 ja Päikese - 20.

Ettepanekuid arutab linnavolikogu kultuurikomisjon 13. aprillil ning volikogu teeb nime määramise otsuse 20. aprilli istungil.

Volikogu kantselei peaspetsialist Aune Rumm tõdes, et Öö tänava ettepaneku nii rohke kordumine on kindlasti tugev soovitus, kuid ei saa eeldada, et volinikele siduv. Samas ei ole ka seni olnud signaali, et see ei meeldiks volinikele. Selline nimi on volikogu kultuurikomisjonis juba üles tõstetud olnud.

Kõnealuse ala kinnistute üks omanikke AS Merko Tartu on pakkunud nimevariantideks Tähepargi tänav, Linnapargi tänav, Pargi põik või Päeva põik.

Rumm nentis, et tänavanimi ei kuulu kellelegi ja kinnistuomanikul ei ole nime määramisel teistest rohkem sõnaõigust.

Uus tänav hakkab ühendama Pargi ja Päeva tänavat.

Kokku esitati 98 nimekuju. Teiste hulgas Kelgumäe, Varjendi põik ja Saunamehe.

Lisaks juba nimetatutele Hämariku, Päevapargi, Linnutee, Loojangu, Videviku, Ao, Päevatähe, Väike-Pargi, Keskpäeva, Komeedi, Sulevi, Kuukiire, Olevi, Parginõlva, Pargipäeva, Pargiääre, Planeedi, Päiksekiire, Tähekese, Tähistaeva, Tähtpäeva, Udumäe, Veenuse, Aleksander Elango, Armastuse, Ehatähe, Haldja, Hando Runneli, Herbert Niileri, Humala, Igaviku, Islandi puiestee, Karla, Keskpargi, Kevade, Koidiku, Koidukuma, Koma, Korruptsiooni, Kuma, Königsbergi, Langev täht, Linnaveere, Looduspargi, Lõuna põik, Lõunapuhkuse, Moorapea, Pana, Pargi-Kuru, Pargikese, Pargimäe, Parginurga, Pargivälja, Pepe põik, Puiestiku, Päevalille, Päevapargi põik, Päikese puiestee, Päikese tee, Päikeseloojangu, Päikesetõusu, Pärastlõuna, Pühapäeva, Raamistiku põik, Rae põik, Roheluse, Rohepargi, Romsu põik, Sabatähe, Suveöö, Särav täht, Südame, Taeva, Tarbatu, Tongla, Torni, Tudengi, Tõotuse, Tähekiire, Tähesaju, Tähesära, Täheveere, Tähevärava, Ulfsaki, Uuepäeva, Valguspargi, Ööpäeva, Öötähe.