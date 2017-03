Tartu uue üldplaneeringu ideedest kõlab kõige valjemini see, et linn saaks aastaks 2030 trammi. Üleeile peetud esimene avalik arutelu linnaraamatukogu rahvast pungil saalis näitas aga, et teemasid, mis inimesi kõnetavad või peaksid kõnetama, on selles mahukas dokumendis märksa rohkem. Juba kõlas vastuhääli, et tramm on liiga kallis.