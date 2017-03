Laupäeval läheb Tartus orienteerumiseks

Võistlusmaastik võtab enda alla lääne osa Tartust: kaardile jääb nii elamurajoone, tööstusrajoone kui ka avatud maastikku. Võistluskeskus asub Tamme staadionil ning esimene start on kell 12.

Rogainil on kontrollpunktide väärtus erinev, sõltudes punkti asukohast ja ligipääsemise keerukusest. Punktide läbimise järjekord on vaba ehk iga võistkond paneb ise paika oma marsruudi. Rogainis ei ole kohustuslik läbida kindel arv kontrollpunkte, iga võistkond läbib täpselt niipalju kilomeetreid ja punkte, kui meelepärane ja jõukohane. Kontrollaeg on kolm tundi, pere- ning rattaklassis kaks tundi.

Enne võistlust saab näpunäiteid nii orienteerumise, raja planeerimise kui ka kaardi kohta. Rajakaardid saab kätte 30 minutit enne starti, seega on aega rahulikult kaardiga tutvust teha ja oma liikumisteekonda paika panna.

Võistkonna suurus on kaks kuni viis inimest. Võistkond võib olla nii sega-, nais- kui ka meeskond. Iga liige vajab raja läbimiseks SI-pulka, mis on orienteerumises kasutatav elektrooniline märkeseade, mille kaudu kontrollitakse raja läbimist. Kui endal pulka ei ole, on seda võimalik laenutada ka korraldajate käest.

Võistluse rogain juhendiga saab tutvuda MTÜ Seiklushunt kodulehel seiklushunt.ee/rogain. Registreeruda saab siin.