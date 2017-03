Järgmine koerte jalutusväljak tuleb Tähtveresse

Uue aediku projekt ootab praegu Keskkonnaametis kinnitamist. Pärast seda kuulutatakse ehitaja leidmiseks hange välja.

Tartu linnavalitsuse haljastus- ja puhastusteenistuse linnapuhastuse peaspetsialist Madis Tammeorg ütles, et plats tuleb umbes 1500 ruutmeetrile, kuhu sarnaselt Annelinna platsile tulevad kaks erineva suurusega aeda, millest suurem on mõeldud suurtele koertele ja väiksem pisemat kasvu neljajalgsetele sõpradele. Aedikute sisse tulevad erinevad koerte treenimisvahendid.

Tammeoru sõnul on Tartusse kokku plaanis rajada kolm-neli aedikut. Pärast Annelinna otsustas linn just Tähtvere kasuks, kuna sealt laekus elanikelt palju sooviavaldusi. «Rajamine sõltub sellest, kui palju on soove laekunud ja kuhu on võimalik teha,» lisas Tammeorg. Ta lisas, et esialgu plaanis linn teist aedikut Supilinna, aga seal ei leitud sobivat kohta.

Uus jalutusaedik läheb maksma üle 25 000 euro ja see peaks valmima suve lõpus.

Hästi vastu võetud

Annelinna jalutuspargi haldajaks on MTÜ Tartu koertepargid. MTÜ juhatuse liige Mart Suurkask ütles, et linlased on Sõpruse pargi väga hästi vastu võtnud. Kuna tegemist on ainukesega Tartus, on seal liiklus väga tihe. Suurkask loodab, et kui lisandab veel teine park, jaotuvad loomaomanikud oma neljajalgsete sõpradega kahe platsi vahel ühtlasemalt ära.

Suurkask ütles, et kolmanda pargi ehitamise planeerimisel jälgib MTÜ Tartu koertepargid koos Tartu linnaga, kust kohast võetakse kõige enam kilekotte, kuhu loomaomanik saab jalutamise ajal looma väljaheited sisse panna. Siiamaani on selgunud, et kõige rohkem kulub neid Annelinnas Nõlvaku tänaval.

Kui Tartu linn eraldab 2018. aasta eelarvest kolmanda jalutusaediku jaoks raha, loodab Suurkask, et selle saab ehitada just Nõlvaku tänava kanti.