Kooliteatrid peavad sellel nädalal kolmepäevast festivali

Festivali projektijuht Auli Auväärt ütles, et kui varem on festival olnud kahepäevane, siis tänavu on osalejaid nii palju, et kooliteatrit näeb lausa kolm päeva järjest. Mullu astus festivalil üles kolmsada noort näitlejat, tänavu tuleb lavale kokku umbes nelisada last ja noort.

Reedel on festivalil gümnaasiumipäev, laupäev on põhikoolide päralt ja pühapäeval astuvad üles algklassilapsed. Gümnaasiumiastmes näeb laval kaheksat truppi, põhikoolitruppe on kuusteist ja algklassilaste truppe kaksteist.

Gümnaasiumiõpilaste etteasted on kuni 45 minuti pikkused, põhikooli- ja algklassilastel aga 15–25-minutilised. Kuigi igal päeval valitakse välja parim, kes esindab Tartu linna kooliteatrite üle-eestilisel festivalil, pole Auväärti sõnul tegemist võistlusega, sest žürii tunnustab kõiki ja proovib välja tuua iga trupi positiivsed jooned.

Vaatajatele on sissepääs tasuta. Tartu Uues Teatris on esimesel korrusel avatud ka kohvik ja teisel korrusel puhkeala, kus külastajad saavad etenduste vahel lõõgastuda ja meisterdada.

Täpsema ajakava ja lavastuste nimekirja leiab festivali veebilehelt aadressilt http://kooliteater.tartu.ee/2017/mangukava/.